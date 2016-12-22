ЕСПЧ постановил выплатить €10 тыс. Кавказскому по «болотному делу»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €10 тыс. фигуранту «болотного дела» Николаю Кавказскому. Он обвинялся в том, что во время беспорядков на Болотной площади 6 мая нанес удары силовикам. Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Twitter.

Суд удовлетворил жалобу Кавказского на то, что он был помещен под арест до суда, хотя у него была справка о хронических заболеваниях. В постановлении суда (.pdf) говорится, что рекомендации врачей по поводу необходимой ему диеты и лечения в СИЗО («Матросская Тишина») не выполнялись. Его отпустили под домашний арест лишь после ухудшения состояния здоровья. ЕСПЧ постановил, что в деле Кавказского Россия нарушила ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая запрещает пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, а также право обвиняемого на судебное разбирательство в разумные сроки. В жалобе обвиняемый просил компенсировать ему €70 тыс. материального и нематериального ущерба.

Митинг оппозиции «Марш миллионов» 6 мая 2012 на Болотной площади в Москве вылился в столкновения с полицией. По данным МВД, в акции участвовали 8 тыс. человек, очевидцы сообщали о десятках тысяч активистов. В результате произошли массовые задержания участников акции. В день проведения акции было возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков. В общей сложности за пять лет обвиняемыми по делу стали 35 человек. В основном задержанных обвиняли в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Юриста, правозащитника и активиста Левого социалистического действия Николая Кавказского задержали в июле 2012 года, обвинив в том, что он бил руками и ногами сотрудников ОМОНа. 26 июля суд арестовал его. Представители оппозиции утверждали, что Кавказский никого не бил, а уклонялся от удара дубинки. Через пять месяцев домашний арест был снят, а Кавказский — амнистирован. Он вышел на свободу из СИЗО в августе 2013 года.