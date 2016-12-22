ФАС обвинила Gett Taxi в недобросовестной конкуренции

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выдало сервису Gett Taxi предупреждение в связи с нарушением закона о конкуренции. Об этом сообщает сайт ведомства.

Причиной недовольства стал рекламный слоган «Лучшие водители выбирают Gett». ФАС считает, что она «создает необоснованное впечатление о превосходстве компании и ее услуг над конкурентами» и нарушает п.1 ст. 14.3 закона, так как конкретные характеристики и параметры сравнения не указаны.

В июне ФАС возбудила против Gett дело за недобросовестную рекламу: сервис заявлял о минимальной стоимости поездки в 50 рублей. Однако ведомство установило, что в эту сумму входит только подача машины и посадка пассажира. Перевозка оплачивается отдельно и обойдется как минимум в 18 рублей. Таким образом, реальная цена выше заявленной почти на 20%.

Gett Taxi — сервис-агрегатор, передающий заказы, сделанные через мобильное приложение, лицензированным таксопаркам. Также оказывает услуги по доставке грузов.