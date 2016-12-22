Главой совета директоров «Росгосстраха» стал Михаил Задорнов

Совет директоров «Росгосстраха» возглавил Михаил Задорнов, глава банка ВТБ24. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Голосование совета директоров прошло 27 ноября. До этого стало известно, что управляющий орган компании полностью обновил свой состав.

После избрания Задорнов рассказал об основных направлениях работы в ближайшее время. «Основными приоритетами в работе компании являются: снижение убыточности по ОСАГО; развитие прибыльных добровольных видов страхования, в первую очередь страхования недвижимости физических лиц и каско, в которых «Росгосстрах» традиционно занимает лидирующие позиции; развитие банкострахования», — рассказал Задорнов.

Осенью Михаил Задорнов возглавил банк «Открытие», который находится на процедуре санации. 15 ноября стало известно, что ВТБ24 решил досрочно прекратить его полномочия в качестве главы банка — в отставку Задорнов должен уйти 31 декабря.

Задорнов вошел в совет директоров «Росгосстраха», после того как 24 ноября его состав был полностью обновлен. Топ-менеджер стал главой управляющего органа, поскольку ​«Росгосстрах» является активом «ФК Открытие». Официально контроль над «Росгосстрахом» банк оформил в августе, получив более 51% акций страховщика.