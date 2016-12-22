«Роскосмос» сообщил об отсутствии связи со спутником «Метеор-М»

«Роскосмос» сообщил, что специалистам ведомства не удалось установить связь со спутником «Метеор-М» из-за отсутствия аппарата на целевой орбите. Об этом заявили журналистам, присутствующим на космодроме Восточный, передает корреспондент РБК.

Информация со спутника «Метеор-М» должна была поступать после 9:42 мск, когда, как планировалось, разгонный блок достиг бы целевой орбиты. Однако спустя два часа после этого телеметрия не приходила, что позволило предположить наличие нештатной ситуации.



