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Россия потратит 1 трлн руб. из суверенных фондов по итогам года
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Россия потратит 1 трлн руб. из суверенных фондов по итогам года
Финансы, 12:06
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Россия потратит 1 трлн руб. из суверенных фондов по итогам года

По итогам 2017 года Россия потратит из суверенных фондов 1 трлн руб. — это почти в два раза меньше той суммы, что была изначально запланирована. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на форуме Финансового университета при правительстве РФ, передает корреспондент РБК.

«Мы должны были потратить 1,8 трлн руб. из резерва в этом году, а будет около 1 трлн руб.», — заявил министр.

Согласно информации на сайте Минфина, по состоянию на 1 ноября объем средств Резервного фонда России составлял 975 млрд руб. ($16,86 млрд), а Фонда национального благосостояния — 4,013 трлн руб. ($69,36 млрд).

Теги: Антон Силуанов , суверенные фонды
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