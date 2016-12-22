«Роснефть» начала проектирование НПЗ в Индонезии

«Роснефть» и индонезийская национальная нефтегазовая компания Petramina завершили создание совместного предприятия для строительства НПЗ на острове Ява, говорится в сообщении компании. Начались работы по проектированию предприятия.

Завод должен быть построен в городе Тубане в провинции Восточная Ява. Его мощность должна составить до 15 млн т переработанной нефти в год. Предприятие сможет принимать супертанкеры, перевозящие до 300 тыс. т нефти.

Компании уже завершили экономическую оценку будущего НПЗ. «Проект является значимым элементом стратегии «Роснефти», направленной на усиление присутствия на рынке нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сообщили в компании.

Соглашение о создании совместного предприятия было подписано «Роснефтью» и Petramina в октябре 2016 года. Российская компания получила в нем долю в 45%.