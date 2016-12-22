Рогозин рассказал о работе строителей стадионов к ЧМ-2018 на Восточном

К участию во второй очереди строительства на космодроме Восточный планируют привлечь компании, занимавшиеся возведением объектов к чемпионату мира по футболу, рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, объем работ второй очереди может в три раза превысить объемы строительства на первом этапе, передает корреспондент РБК.
«Мы провели совещание, которое затронуло все спектры подготовки второй очереди работ на космодроме Восточный. Сегодня сюда приехали претенденты на участие в строительных работах. Они увидели огромный объем работы, их [строительных компаний] будет больше. Даже по деньгам если говорить, то это примерно в три раза будет больше: поскольку ракета «Ангара-А5» — это тяжелая ракета, которая будет выводить на орбиту более 20 т полезной нагрузки (почти 25 т)», — рассказал вице-премьер.
На вопрос РБК, о каких компаниях идет речь, Рогозин ответил, что это «основные строительные крупные гражданские компании, которые сейчас активно работают на крупных стройках» в России. В основном это те строительные компании, которые работают на подготовке чемпионата мира по футболу, уточнил он.
«Они свою работу завершают. Как вы понимаете, стадионы уже должны быть сданы все в срок. И они высвобождают уже наращенную за последнее время мощность», — сказал Рогозин. Он добавил, что речь идет также о тех компаниях, которые «в том числе присутствуют здесь [на космодроме Восточный], в лице их руководства».
«Открою маленький секрет: здесь также присутствует премьер-министр Республики Татарстан вместе с руководством строительного комплекса этой республики. Это очень опытные люди, которые дорожат своей репутацией», — подытожил Рогозин, отвечая на вопрос РБК.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала об участии производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань» из Татарстана в строительстве стартового стола под ракеты-носители семейства «Ангара» на космодроме Восточный. Эта компания ранее стала подрядчиком строительства стадионов в Самаре и Саранске к ЧМ-2018. Владельцем компании является депутат татарстанского госсовета Равиль Зиганшин. Как писал РБК, в 2000-е годы ПСО «Казань» было частью группы ТАИФ, находящейся под контролем семьи первого президента республики Минтимера Шаймиева.