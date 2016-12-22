Рогозин рассказал о работе строителей стадионов к ЧМ-2018 на Восточном

К участию во второй очереди строительства на космодроме Восточный планируют привлечь компании, занимавшиеся возведением объектов к чемпионату мира по футболу, рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, объем работ второй очереди может в три раза превысить объемы строительства на первом этапе, передает корреспондент РБК.

​«Мы провели совещание, которое затронуло все спектры подготовки второй очереди работ на космодроме Восточный. Сегодня сюда приехали претенденты на участие в строительных работах. Они увидели огромный объем работы, их [строительных компаний] будет больше. Даже по деньгам если говорить, то это примерно в три раза будет больше: поскольку ракета «Ангара-А5» — это тяжелая ракета, которая будет выводить на орбиту более 20 т полезной нагрузки (почти 25 т)», — рассказал вице-премьер.

На вопрос РБК, о каких компаниях идет речь, Рогозин ответил, что это «основные строительные крупные гражданские компании, которые сейчас активно работают на крупных стройках» в России. В основном это те строительные компании, которые работают на подготовке чемпионата мира по футболу, уточнил он.

«Они свою работу завершают. Как вы понимаете, стадионы уже должны быть сданы все в срок. И они высвобождают уже наращенную за последнее время мощность», — сказал Рогозин. Он добавил, что речь идет также о тех компаниях, которые «в том числе присутствуют здесь [на космодроме Восточный], в лице их руководства».

«Открою маленький секрет: здесь также присутствует премьер-министр Республики Татарстан вместе с руководством строительного комплекса этой республики. Это очень опытные люди, которые дорожат своей репутацией», — подытожил Рогозин, отвечая на вопрос РБК.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала об участии производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань» из Татарстана в строительстве стартового стола под ракеты-носители семейства «Ангара» на космодроме Восточный. Эта компания ранее стала подрядчиком строительства стадионов в Самаре и Саранске к ЧМ-2018. Владельцем компании является депутат татарстанского госсовета Равиль Зиганшин. Как писал РБК, в 2000-е годы ПСО «Казань» было частью группы ТАИФ, находящейся под контролем семьи первого президента республики Минтимера Шаймиева.