При крушении вертолета под Тамбовом погиб глава компании «Сталь-М»

Одной из жертв крушения вертолета Eurocopter в Тамбовской области оказался глава компании «Сталь-М» Владимир Данильченко, которой он принадлежал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы подтверждаем гибель Владимира Данильченко. Более подробный комментарий будет позже», — заявили в компании.

Компания «Сталь-М» зарегистрирована в селе Борщевка Тамбовской области. Компания занимается обработкой отходов и лома черных металлов.

Вертолет Eurocopter-120 разбился в Кирсановском районе Тамбовской области 28 ноября. Его обломки были обнаружены в километре от населенного пункта Шиновка. На борту находились два человека — пилот и пассажир. Оба они погибли.