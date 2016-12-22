Автодилер «Авилон» купил автосалон «Независимости»

Автодилерская группа «Авилон» приобрела автоцентр BMW в районе «Белой Дачи». Ранее его арендовала группа «Независимость», в отношении которой поданы иски о банкротстве. Об этом говорится в сообщении «Авилона», поступившем в РБК. Представитель BMW подтвердил эту информацию.

​«Авилон» в качестве официального дилера будет продавать BMW (за исключением серии i) и мотоциклы немецкого бренда с 1 декабря. Общая площадь новой площадки составит более 2,3 тыс. кв. м. По словам предправления группы Андрея Павловича, сделка по покупке автоцентра практически завершена. Стоимость площадки Павлович не назвал.

Это уже второй центр BMW у «Авилона», первый работает на Волгоградском шоссе. По итогам десяти месяцев 2017 года доля продаж «Авилона» по бренду BMW в Москве составила 15,12%.

В конце сентября автодилер «Независимость» лишился статуса дилера BMW и отказался от арендованного центра в районе «Белой Дачи». «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что «Авилон» претендует на эту площадку.