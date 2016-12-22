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Автодилер «Авилон» купил автосалон «Независимости»
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Автодилер «Авилон» купил автосалон «Независимости»
Бизнес, 13:42
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Автодилер «Авилон» купил автосалон «Независимости»

Автодилерская группа «Авилон» приобрела автоцентр BMW в районе «Белой Дачи». Ранее его арендовала группа «Независимость», в отношении которой поданы иски о банкротстве. Об этом говорится в сообщении «Авилона», поступившем в РБК. Представитель BMW подтвердил эту информацию.

​«Авилон» в качестве официального дилера будет продавать BMW (за исключением серии i) и мотоциклы немецкого бренда с 1 декабря. Общая площадь новой площадки составит более 2,3 тыс. кв. м. По словам предправления группы Андрея Павловича, сделка по покупке автоцентра практически завершена. Стоимость площадки Павлович не назвал.

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Это уже второй центр BMW у «Авилона», первый работает на Волгоградском шоссе. По итогам десяти месяцев 2017 года доля продаж «Авилона» по бренду BMW в Москве составила 15,12%.

В конце сентября автодилер «Независимость» лишился статуса дилера BMW и отказался от арендованного центра в районе «Белой Дачи». «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что «Авилон» претендует на эту площадку.

Теги: автодилер , BMW , «Независимость» , «Авилон»
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