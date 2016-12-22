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Экс-министр здравоохранения Забайкалья Лазуткин задержан за взятку
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Экс-министр здравоохранения Забайкалья Лазуткин задержан за взятку
Общество, 11:29
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Экс-министр здравоохранения Забайкалья Лазуткин задержан за взятку

Бывший министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин задержан в Хабаровске по подозрению в получении взятки на сумму около 16 млн руб. Об этом сообщает ​пресс-служба управления Следственного комитета России.

Также по подозрению в получении взятки на сумму 1,6 млн руб. задержан один из чиновников забайкальского минздрава.

Следствие возбудило против задержанных уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, которое группа лиц совершила по предварительному сговору).

По данным СК, Лазуткин подозревается в организации схемы незаконного обогащения при поставке медицинского оборудования. Он вместе с (ныне задержанным) чиновником регионального министерства за взятки обеспечивал победу фирм в аукционах на поставку медтехники в краевые учреждения. В незаконной схеме, кроме Лазуткина и задержанного чиновника, участвовали еще не менее пяти человек. Среди них трое руководителей коммерческих фирм по поставке медтехники; двое из них заключены под стражу, а один находится под подпиской о невыезде.

Лазуткин был задержан после обысков по месту его жительства и работы. Сейчас он доставлен в Читу для проведения расследования. Экс-министра допрашивают, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Портал «Чита.Ру» со ссылкой на СУ СКР по Забайкалью писал 23 ноября, что следователи возбудили уголовное дело, которое касается работы центра материально-технического обеспечения (ЦМТО) управления краевого минздрава при руководстве Михаилом Лазуткиным. Подробности не сообщались.

«Есть информация, что задержаны должностные лица, связанные с работой ЦМТО в то время», — рассказал источник портала, знакомый с ситуацией.

Михаил Лазуткин возглавлял министерство в 2013–2016 годах.

Теги: СКР , Хабаровск , Забайкалье , взятки , Михаил Лазуткин
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