Экс-глава музея Исаакиевского собора покинул музей РЖД

Бывший глава музейного комплекса Исаакиевского собора Николай Буров ушел с поста директора Музея железных дорог России в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс». На своем посту он проработал один месяц.

Буров возглавил музей с момента открытия 30 октября. «Я выполнил условия контракта, запустил музей, протестировал его. Музей получился отличный. Я со своей работой справился», — заявил он. При этом Буров отметил, что не намерен в ближайшее время заниматься музейной работой. «Пока я буду находиться в свободном плавании. У меня впереди как минимум четыре концерта. Я на пять месяцев выскочил из творческой деятельности, и теперь мне надо заняться именно этим. А дальше я подумаю», — рассказал он.

Народный артист России Николай Буров был главой музейного комплекса «Исаакиевский собор», в который входили сам Исаакиевский собор и храм Спаса на Крови, с 2008 года. О намерении покинуть свою должность он объявил в конце апреля, когда стало известно о планах властей Санкт-Петербурга передать Исаакий РПЦ. Предложение возглавить музей РЖД он получил в июле.