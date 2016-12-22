Полиция в Москве задержала подозреваемых в серии краж автомобилей

В Москве силовики задержали трех подозреваемых в совершении серии краж японских автомобилей. Подозреваемые входили в состав организованной группы и похищали машины на территории Московского региона. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Москве.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой (лиц) в особо крупном размере). Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Задержание провели ​сотрудники полиции при поддержке СОБР «Рысь» Росгвардии.

Из сообщения полиции следует, что в ноябре этого года злоумышленники украли японский автомобиль стоимостью примерно 1,3 млн руб. После этого сотрудники МВД задержали их с поличным. Похитителями оказались трое выходцев из Средней Азии, им 22, 29 и 33 лет.

При задержании у подозреваемых изъяли похищенную машину, устройства для несанкционированного проникновения в салон и запуска двигателя автомобиля, генераторы радиопомех и мобильные телефоны. Также у задержанных изъяли машину, на которой они сопровождали автомобили при похищении.

Кроме того, задержанные оказались причастны к ранее совершенной краже автомобиля, который был обнаружен и изъят.

Полиция ищет соучастников и устанавливает дополнительные эпизоды нарушений, которые совершила эта преступная группа.