Два человека погибли при крушении вертолета в Тамбовской области

Вертолет, который пропал утром 28 ноября в Тамбовской области, потерпел крушение. Два человека погибли. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, обломки вертолета обнаружили в километре от населенного пункта Шиновка Кирсановского района Тамбовской области. В МЧС подтвердили информацию об обнаружении места падения вертолета.
Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что разбился Eurocopter. «По предварительной информации, пилот и пассажир погибли», — рассказал собеседник.
Позже информацию о погибших подтвердили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области.
«Наша оперативная группа выехала [на место происшествия]. По последней информации, на борту находились два человека — оба погибли. Борт был найден в Шиновке Кирсановского района. Информация была получена от местной жительницы, которая сегодня утром обнаружила данное судно. Был частный вертолет», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области.
В пресс-службе администрации Тамбовской области заявили РБК, что на 10:00 мск не обладают информацией о потерпевшем крушение вертолете.