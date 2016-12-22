Китайский военачальник покончил с собой из-за коррупционного скандала

Генерал-полковник Чжан Ян, ​член Центрального военного совета (ЦВС) Китая и бывший начальник главного политуправления китайской армии совершил самоубийство, сообщает газета South China Morning Post.

Издание отмечает, что ранее Чжан Ян был обвинен в коррупционных схемах. Его дело было связано с делом Го Босюна, бывшего члена ЦК Компартии Китая и заместителя председателя ЦВС и еще одного замглавы ЦВС Сюй Цайхоу. Они были обвинены в том, что за деньги помогали продвижению офицеров по карьерной лестнице.

Китайский суд приговорил Го Босюна к пожизненному заключению. Сюй Цайхоу скончался в 2015 году, находясь под следствием. Все его имущество было конфисковано, а сам он посмертно лишен воинского звания.

Чжан Ян покончил с собой еще 23 ноября, однако официальное сообщение о его смерти появилось только 28 ноября. На момент смерти ему было 66 лет. Как указывает The Diplomat, с августа он не появлялся на публике. Издание отмечает, что китайское руководство и лично Си Цзиньпин проводят массовые кадровые проверки в китайской армии с целью снизить уровень коррупции и ослабить влияние военного командования.