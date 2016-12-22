Российский пилот попал в Книгу рекордов Гиннеса за 100 витков в штопоре

Российский пилот Леонид Кулеш внесен в Книгу рекордов Гиннеса за полет, совершенный в августе 2014 года, сообщил авиатор на своей странице «ВКонтакте». Тогда он сумел на сверхлегком самолете Dragonfly совершить 100 витков в плоском штопоре.
«Книга мировых рекордов Гиннеса признала мой рекорд плоского штопора на самолете, в количестве 100 витков», — рассказал он.
К сообщению Кулеш прикрепил копию письма, в котором указывается, что достижение пилота официально признано мировым рекордом. Полет Кулеша был приурочен к столетию исполнения фигуры высшего пилотажа штопор.
Самолет Кулеша набрал высоту, после чего резко вошел в штопор. После того, как аппарат совершил 100 витков, пилот вывел его из состояния падения и посадил машину. Видео полета опубликовано на YouTube.