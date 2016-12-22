Работникам московского метро поменяют цвет формы

Работникам московского метро выдадут новую униформу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого замначальника метрополитена Романа Латыпова. Теперь цветом работников метрополитена вместо голубого станет красный.
«До конца этого года мы планируем выдать кассирам еще порядка 2 тыс. комплектов формы, чтобы все работники касс московского метрополитена, включая мобильных кассиров, были одеты в единую форму», — рассказал он. Вместе с кассирами в новую униформу получат также машинисты поездов, дежурные по станциям и работники службы безопасности. Латыпов пояснил, что яркие цвета новой униформы будут помогать пассажирам различить сотрудников метрополитена в толпе.
В список предметов униформы входят блузы и трикотажные жакеты, летние и зимние жилеты и куртки, пальто, юбки, галстуки, головные уборы, рубашки с длинными и короткими рукавами и шейные платки. Вся новая одежда разработана в едином стиле и содержит традиционную символику московского метрополитена.