Работникам московского метро поменяют цвет формы

Работникам московского метро выдадут новую униформу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ​первого замначальника метрополитена Романа Латыпова. Теперь цветом работников метрополитена вместо голубого станет красный.

«До конца этого года мы планируем выдать кассирам еще порядка 2 тыс. комплектов формы, чтобы все работники касс московского метрополитена, включая мобильных кассиров, были одеты в единую форму», — рассказал он. Вместе с кассирами в новую униформу получат также машинисты поездов, дежурные по станциям и работники службы безопасности. Латыпов пояснил, что яркие цвета новой униформы будут помогать пассажирам различить сотрудников метрополитена в толпе.

В список предметов униформы входят блузы и трикотажные жакеты, летние и зимние жилеты и куртки, пальто, юбки, галстуки, головные уборы, рубашки с длинными и короткими рукавами и шейные платки. Вся новая одежда разработана в едином стиле и содержит традиционную символику московского метрополитена.