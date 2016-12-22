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Российский физик потребовал в ЕСПЧ компенсацию за 505 дней отпуска
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Российский физик потребовал в ЕСПЧ компенсацию за 505 дней отпуска
Общество, 05:18
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Российский физик потребовал в ЕСПЧ компенсацию за 505 дней отпуска

Уволенный из Курчатовского института физик Михаил Данилов потребовал у России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) выплату компенсаций за неиспользованные 505 дней отпуска. Об пишет газета «Ведомости» без указания источника.

Как отмечает издание, физик был уволен из института в 2015 году. Всего он проработал там 16 лет. В 2016 году он подал иск в Зюзинский районный суд Москвы, в котором он потребовал 1,5 млн руб. за неиспользованный отпуск, но суд отклонил иск. В своем решении суд сослался на Конвенцию об оплачиваемых отпусках Международной организации труда, согласно которой получить компенсацию можно только за те дни отпуска, которые не были использованы в течение 18 месяцев.

В беседе с «Ведомостям» физик отметил, что по уставу Международной организации труда необходимо применять национальное законодательства в вопросе компенсаций, если оно обеспечивает лучшие условия. В ст. 127 Трудового кодекса сказано, что сотрудник после окончания работы может получить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. В свою очередь, адвокат Данилова Марина Агальцова заметила, что «российская судебная практика неоднозначна и зависит от региона».

Данилов является лауреатом международной премии Макса Планка. В Курчатовском институте он занимал пост и. о. главного научного сотрудника Института теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ). Данилов был уволен в октябре 2015 года, сообщал «Коммерсантъ». Как рассказал сам физик изданию, в научном учреждении его должность сократили и сказали, что других мест, которые соответствовали бы его квалификации, у него нет.

В совете по науке при Минобрнауки заявили, что увольнение Данилова могло быть связано с его «гражданской позицией», «который всегда честно и открыто, невзирая на лица, высказывается по научным и общественно значимым вопросам, как и следует поступать настоящим ученым».

Данилов является одним из самых цитируемых российских ученых, отмечал «Коммерсантъ». Он был членом Международного комитета по стратегическому планированию CERN, соруководителем Института передовых исследований Университета Калифорнии, является членом научного совета исследовательского центра по физике частиц DESY в Германии. После вхождения ИТЭФ в Курчатовский институт Данилов выступал против политики нового руководства и критиковал отмену надбавок и премиальных.

Теги: Европейский суд по правам человека , отпуск , денежная компенсация
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