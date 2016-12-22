Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала Елизавета Лопатина

Елизавета Лопатина(в центре) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Обладательницей титула «Мисс Москва — 2017» стала 21-летняя Елизавета Лопатина. Об этом сообщили организаторы конкурса, передает «РИА Новости».

Анна Дильман получил титул «Краса Москвы». «Московской красавицей» была признана Наталья Фирсова. «Юной Красой Москвы» стала Лада Мишина, а титул «Юной Мисс Москвы» получила Анна Конаныхина.

Елизавета Лопатина является выпускницей расположенного в Челябинске Русско-британского института управления по специальности туризм. Девушка, как уточнили организаторы, любит путешествовать, играет в большой теннис и увлекается психологией.

Конкурс проходил на сцене театрально-концертного зала «Мир», сообщается на сайте движения «Краса России», которое является учредителем и организатором конкурса. Конкурс «Мисс Москва» проходит с 1995 года.

В понедельник, 27 ноября, прошел финал конкурса «Мисс Мира». Корону на нем получила 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской республики. Само мероприятие состоялось в Лас-Вегасе.