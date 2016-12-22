Во время теракта в Багдаде погибли 17 человек
Политика, 00:18
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Во время теракта в Багдаде погибли 17 человек
В Ираке в городе Багдад в результате теракта погибли 17 человек, 28 получили ранения. Об этом сообщает Al Sumaria со ссылкой на источник в полиции.
Как заявили в министерстве внутренних дел Ирака, теракт был совершен двумя боевиками в районе Ан-Нахраван, сообщает Reuters. Один из них совершил самоподрыв, а другой был застрелен сотрудниками правоохранительных органов.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация Исламское государство (запрещена в России).
Как отмечает Uraqi News, в понедельник, 27 сентября, к юго-востоку от Багдада в регионе Дзир Дияла произошел взрыв самодельной бомбы около рынка. В результате ранения получили три человека.