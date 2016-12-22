Путин учредил День добровольца в России

Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал указ об учреждении в России Дня добровольца. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

День добровольца будет ежегодно отмечаться в России 5 декабря. Соответствующее решение было принято «руководствуясь резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/212 от 17 декабря 1985 года об объявлении 5 декабря Международным днем добровольцев во имя экономического и социального развития».

Указ о Дне добровольца в России вступает в силу со дня подписания.

«В этот день мы славим мощь добровольческого движения. Добровольчество стимулирует креативность, черпает силу в наших чувствах и эмоциях и ведет нас к тем, кто больше всего в нас нуждается», — указывалось в послании экс-генерального секретаря ООН Пан Ги Муна от 5 декабря 2015 года.

В пояснительной записке к указу президента говорилось, что согласно данным опроса, 15% взрослых россиян участвуют в добровольческой деятельности. Еще 18% респондентов заявляли, что они иногда также работают в качестве добровольцев. Всего 50% опрошенных заявили, что готовы работать на добровольной основе.