«Яндекс» заметил замедление продаж в двух категориях в «черную пятницу»

Сервис «Яндекс.Деньги» проанализировал итоги «черной пятницы» — распродажи, в которой приняли участие многие российские интернет-магазины и онлайн-сервисы. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Сервис анализировал платежи, которые проходили через оператора «Яндекс.Касса». Анализ показал, что оборот от продаж большинства товарных категорий в «черную пятницу» (с 23 по 26 ноября) превысил показатели прошлого года. Сокращение оборота отмечено лишь в двух категориях: спортивное питание (на 30% меньше показателей прошлогодней распродажи) и ювелирные изделия (на 14% меньше чем в 2016 году).

При сравнении результатов «черной пятницы» 2017 года с показателями обычных ноябрьских выходных наибольший рост оборота показали товары для спорта и туризма (рост — в 2,9 раза), а также товары для детей (рост — в 2,7 раза).

Продажа цветов и растений выросла в 2,6 раза, спортивного питания — в 2,5 раза. Рост оборота ювелирных изделий увеличился в 2,3 раза, а товаров для взрослых — в 2,2 раза. Также специалисты выявили рост оборота товаров для хобби (в 2,1 раза) и товаров для животных (в 1,8 раза). Кроме того, продажи косметики выросли в 2 раза, а одежды и обуви — в 1,7 раза.

В США в минувшую «черную пятницу» был поставлен рекорд по покупкам онлайн: американцы потратили $7,9 млрд за 23 и 24 ноября, превысив показатели 2016 года на 17,9%. По данным Bloomberg, состояние основателя онлайн-магазина Amazon Джеффа Безоса на фоне высоких продаж в «черную пятницу» выросло на $2,4 млрд, до $100,3 млрд.