Постпредом Великобритании в ООН впервые стала женщина

Постоянным представителем Великобритании в ООН назначена Карен Пирс — первая женщина на этом посту. О назначении со ссылкой на МИД страны сообщает The Guardian.

Пирс, комментируя свое назначение, отметила, что Великобритания как третий по объемам «донор» ООН и член Совета Безопасности «продолжит работу по борьбе с сегодняшними вызовами безопасности, стабильности и развитию».

На сайте британского внешнеполитического ведомства в профиле Карен Пирс о ее назначении в момент написания заметки не сообщается. Пирс названа генеральным директором Бюро по политическим вопросам, иностранным делам и делам Содружества.

Пирс начала карьеру в британском МИДе в 1981 году. Она работала в дипломатических представительствах в Японии, США, Молдавии и Афганистане. В 2015–2016 году была британским послом в Афганистане. В ООН Пирс работала заместителем постпреда Великобритании в 2006–2009 годах, а также представителем при международных организациях ООН.