Основной индекс Московской биржи сменил название

Основной рублевый индикатор Московской биржи с 27 ноября сменит название. Об этом говорится в сообщении биржи. Показатель, ранее именовавшийся «Индекс ММВБ», будет называться «Индекс МосБиржи». Английское MICEX Index превратится в MOEX Russia Index.

Официальная презентация нового названия состоялась в апреле 2017 года на биржевом форуме.

Индекс РТС, который рассчитывается по той же схеме, что и индекс Мосбиржи, но в долларах, а не в рублях, сохранит прежнее название.