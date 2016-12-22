СМИ узнали о взятках чиновникам FIFA от испанской телекомпании

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обвинило несколько топ-менеджеров испанской телекомпании Mediapro в даче взяток латиноамериканским футбольным чиновникам. Об этом сообщает издание El Confidencial, которое ознакомилось с судебными материалами по этому делу.

Согласно материалам суда, ФБР начало судебное разбирательство в 2016 году в Нью-Йорке, однако Mediapro решила не допустить этого и потратила на достижение соглашения с американской спецслужбой €10 млн.

По итогам совместного расследования ФБР и прокуратуры США выяснилось, что акционер компании Imagina, гражданин Испании Жерар Роми и финансовый директор Imagina Group Джонатан Камминг давали и принимали взятки. Они также незаконно переводили средства членам Международной федерации футбола (FIFA) и занимались отмыванием денег.

Imagina — «дочка» Mediapro и является ведущей европейской компанией по управлению мультимедийным и спортивным контентом. Роми и гендиректор Mediapro Жауме Рурес владеют по 12% акций компании, еще 22,5% принадлежит испанскому финансисту Хуану Абельо. Журнал Forbes оценил его состояние в $2,2 млрд. Также 19% акций владеет мексиканская медиакомпания Televisa.

Кроме того, расследование показало, что с 2008 по 2015 год футбольные чиновники из Гондураса, Коста-Рики, Сальвадора и Гватемалы предоставили коммерческие права и права на трансляцию отборочных раундов чемпионатов мира по футболу в обмен на взятки.

В Mediapro заявили, что Imagina «тесно сотрудничает с властями Испании в расследовании дела FIFA». Компания также провела собственное независимое расследование и наняла юридическую фирму из США. В Mediapro считают, что обвиняемые топ-менеджеры брали взятки самостоятельно, а после этого были «немедленно удалены из руководства компании». По данным компании, взятки передавались через «дочку» американского отделения Imagina Media World LCC.

В постановлении суда указывается, что в августе 2012 года компания Tusa оформила сделку с Карибским футбольным союзом на сумму в $23 млн. Деньги ушли на покупку коммерческих прав и права на трансляцию отборочных матчей на ЧМ-2018 и 2022 года с участием команд Карибского союза.

В сделке участвовал бывший вице-президент FIFA и экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Джеффри Уэбб, который должен был получить по контракту $3 млн. Уэбб был пожизненно отстранен от футбольной деятельности в сентябре 2016 года из-за превышения должностными полномочиями.

Tusa и Imagina Media World LCC в 2012 году заключили другой контракт, согласно которому компании должны были выплатить Уэббу по $1,5 млн. Со стороны испанской телекомпании выступил Жерар Роми. Появившиеся расходы по указанию Роми были переведены на счета в Нью-Йорке через дочернюю компанию Medialuso (Португалия), а оттуда на счета в Сент-Винсент и Гренадины.

После этого ФБР начало расследование и постановило обыскать офисы Роми в Барселоне. Подозреваемый согласился предоставить агентам спецслужб доступ к компьютерам и стал сотрудничать со следствием. В настоящее время расследование продолжается.