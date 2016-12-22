Минобороны назвало фальшивкой сообщение об авиаударе по сирийской деревне

ВКС России не наносили ударов по сирийской деревне Аль-Шафах, данная информация является неверной, заявили в пресс-службе Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Самолеты ВКС России по населенному пункту Аль-Шафах в провинции Дейр-эз-Зор не применялись», — заявили в ведомстве.

В оборонном ведомстве добавили, что речь идет об «очередной фальшивке».

Как сообщает Би-би-си, базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявил, что 27 ноября при бомбардировке российской авиацией деревни Аль-Шафах погибли 34 человека. По информации организации, в числе жертв 21 ребенок.

В начале октября сирийская оппозиция и SOHR обвинили ВКС России в авиаударе по мирным жителям, пытавшимся переправиться на лодках через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Инцидент произошел близ населенного пункта Аль-Ашара, ниже по течению Евфрата от города Дейр-эз-Зор. По данным оппозиции и SOHR, гражданское население пыталось покинуть поселок, спасаясь от боевых действий. При бомбардировке погибли от 20 до 60 человек, включая женщин и детей. Выжившие бежали в пустыню.

Согласно данным доклада Airwars Monitoring Group (Мониторинговая группа воздушных войн, AMG), опубликованного в 2016 году, только за первые три месяца операции ВКС России (сентябрь—декабрь 2015 года) в Сирии жертвами бомбардировок стали от 1098 до 1450 мирных жителей, более 1700 были ранены. 30 сентября 2016 года, через год после начала участия российской авиации в боевых действиях в стране, SOHR рассказал о 9364 погибших мирных жителях. В Кремле назвали эту информацию недостоверной. К февралю 2017 года AMG насчитала уже 11282 мирных жителя, погибших во время российских авиаударов.