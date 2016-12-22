Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Искусство собирать
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,60 58,12 EUR Нал. 69,83 69,24 USD Бирж. 58,25 -0,12 EUR Бирж. 69,42 -0,20 USD ЦБ. 58,28 -0,25 EUR ЦБ. 69,50 +0,16 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 9642,99 +375,51 ММВБ 2142,47 -0,87% РТС 1159,08 -0,60% Brent 63,43 -0,47% DJIA 23617,24 +0,25% Nasdaq 6894,79 +0,08% FTSE 7394,60 -0,20%
Минобороны назвало фальшивкой сообщение об авиаударе по сирийской деревне
Лента новостей
Совладелец «Юлмарта» выделил компании деньги для расчетов с поставщиками 18:22, Бизнес Минобороны назвало фальшивкой сообщение об авиаударе по сирийской деревне 18:12, Политика МВД заподозрило владельцев крупнейшей свалки Подмосковья в выводе средств 18:11, Общество СМИ узнали об отсрочке Конгресса национального диалога Сирии 18:04, Политика Основной индекс Московской биржи сменил название 18:04, Финансы Талеб назвал высокое число банкротств показателем здоровья экономики 17:52, Бизнес Два предполагаемых участника банды Басаева предстанут перед судом 17:49, Общество Samsung нашел способ впятеро ускорить зарядку аккумуляторов 17:39, Технологии и медиа Ленинградский проспект: как самая широкая улица Москвы выглядела в СССР 17:31, Недвижимость  СМИ узнали о взятках чиновникам FIFA от испанской телекомпании 17:28, Общество От глины до беспилотника: как китайцы делают автомобили 17:26, Авто Олег Табаков попал в реанимацию 17:23, Общество В Дании суд приговорил девушку-подростка к 8 годам за подготовку теракта 17:19, Политика В Киеве ответили главе Совета Европы после слов о снятии санкций с России 17:18, Политика Меркель предложила начать переговоры о коалиции с социал-демократами 17:17, Политика Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 17:07, РБК и Thomson Reuters Глава Дагестана взял на контроль ситуацию с порезавшим себя подозреваемым 16:51, Общество Петербуржец получил 2 года колонии за возбуждение ненависти к чиновникам 16:49, Общество «Калашников» займется доставкой грузов на беспилотниках 16:49, Бизнес Росгвардия закупит 7 тыс. шлемов на 130 млн руб. 16:45, Общество Генпрокуратура сочла виновными «бога Кузю» и его последователей 16:44, Общество Футболист «Локомотива» получил травму из-за условий матча в Хабаровске 16:38, Спорт Определены самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России 16:32, Общество Как раскрутить свое дело, не выдумывая креативные способы продвижения 16:30, РБК и Промсвязьбанк Музей Фаберже открыл выставку Модильяни и легенд Монпарнаса 16:30, Стиль Statoil купит активы Total на шельфе Норвегии за $1,45 млрд 16:28, Бизнес Во «ВКонтакте» появилась возможность редактировать отправленные сообщения 16:26, Технологии и медиа Арбитраж Чувашии ввел процедуру наблюдения в концерне «Тракторные заводы» 16:19, Бизнес
Минобороны назвало фальшивкой сообщение об авиаударе по сирийской деревне
Война в Сирии, 18:12
0
Минобороны назвало фальшивкой сообщение об авиаударе по сирийской деревне

ВКС России не наносили ударов по сирийской деревне Аль-Шафах, данная информация является неверной, заявили в пресс-службе Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Самолеты ВКС России по населенному пункту Аль-Шафах в провинции Дейр-эз-Зор не применялись», — заявили в ведомстве.

В оборонном ведомстве добавили, что речь идет об «очередной фальшивке».

Как сообщает Би-би-си, базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявил, что 27 ноября при бомбардировке российской авиацией деревни Аль-Шафах погибли 34 человека. По информации организации, в числе жертв 21 ребенок.

Аналитики оценили число мирных жертв российских авиаударов в Сирии
Политика

В начале октября сирийская оппозиция и SOHR обвинили ВКС России в авиаударе по мирным жителям, пытавшимся переправиться на лодках через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Инцидент произошел близ населенного пункта Аль-Ашара, ниже по течению Евфрата от города Дейр-эз-Зор. По данным оппозиции и SOHR, гражданское население пыталось покинуть поселок, спасаясь от боевых действий. При бомбардировке погибли от 20 до 60 человек, включая женщин и детей. Выжившие бежали в пустыню.

Согласно данным доклада Airwars Monitoring Group (Мониторинговая группа воздушных войн, AMG), опубликованного в 2016 году, только за первые три месяца операции ВКС России (сентябрь—декабрь 2015 года) в Сирии жертвами бомбардировок стали от 1098 до 1450 мирных жителей, более 1700 были ранены. 30 сентября 2016 года, через год после начала участия российской авиации в боевых действиях в стране, SOHR рассказал о 9364 погибших мирных жителях. В Кремле назвали эту информацию недостоверной. К февралю 2017 года AMG насчитала уже 11282 мирных жителя, погибших во время российских авиаударов.

Теги: Минобороны , Сирия , авиаудар , опровержение , ВКС России
Главное
МВД заподозрило владельцев крупнейшей свалки Подмосковья в выводе средств Общество
Материалы по теме
Российские ВКС за неделю уничтожили свыше 1300 объектов боевиков в Сирии Политика
Минобороны опубликовало видео нанесения авиаударов Ту-22М3 по ИГ в Сирии Политика
Российские ВКС за неделю уничтожили свыше 950 объектов террористов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку