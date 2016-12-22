Росгвардия закупит 7 тыс. шлемов на 130 млн руб.

Росгвардия планирует закупить 7 тыс. защитных шлемов ЗШ-1 на сумму более 130 млн руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Стоимость о​дного шлема оценивается в почти 19 тыс. руб. Согласно данным на сайте, в Росгвардию должны передать первую партию из 2 тыс. шлемов до конца июня 2018 года, еще столько же до 31 августа 2018 года. Еще 3 тыс. должны быть поставлены до 30 ноября 2018 года.

В документации к аукциону указывается, что шлемы должны быть черного цвета. Они должны защищать от осколков и пуль со стальным сердечником калибра 9 мм, выпущенных с расстояния пяти метров из автоматического пистолета Стечкина. Воздействие поражающих элементов при обстреле не должно приводить к сотрясению головного мозга бойца. Масса шлема должна быть от 1,3 до 1,5 кг.

Российский защитный шлем ЗШ-1 разработан в середине 1990-х годов и производится научно-производственным предприятием «КлАСС». Шлем используется в МВД России и внутренних войсках. Он изготавливается из композита и арамида. Зш-1 также имеет цельное забрало из прозрачного поликарбоната.