В Дании суд приговорил девушку-подростка к 8 годам за подготовку теракта

Высший суд Восточного округа Дании приговорил 17-летнюю девушку к восьми годам заключения за подготовку взрывов в двух школах. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно решению суда, наказание 17-летней Наташе Кольдинг-Ольсен было увеличено с шести до восьми лет. В 2016 году в возрасте 15 лет она планировала провести теракты в двух школах Копенгагена. Наказание ужесточили в том числе в связи с тем, что при задержании девушка сопротивлялась, используя в качестве оружия кусок разбитого зеркала. Было признано, что она представляет повышенную общественную опасность.

Как добавляет Politiken, целями атаки подростка должны были стать ее собственная (Sydskolen i Fårevejle) и еврейская школа Кэроляйн в Копенгагене. По данным издания, девушка решила участвовать в террористических атаках на стороне группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Она решилась на теракт после просмотра видеороликов в интернете, призывающих к джихаду, и начала искать места массового скопления евреев и «неверных».

В то же время в суде Кольдинг-Ольсен и ее адвокат утверждали, что она не планировала теракт всерьез. Защита настаивала на том, что «неблагополучный» подросток под влиянием депрессии хотел «обратить на себя внимание». Кроме того, адвокат настаивал, что у девушки наблюдалось «расстройство личности».

Тем не менее, как сообщает Ekstra Bladet, 17 из 21 присяжных проголосовали за ужесточение наказания. Трое присяжных посчитали, что девушке стоит оставить в силе прежний приговор суда. Один присяжный проголосовал за ее освобождение и изменение наказания на ограничение свободы.

Наташа Кольдинг-Ольсен была приговорена к шестилетнему тюремному заключению судом города Хольбек в мае 2017 года. Следствие выяснило, что террористические атаки она планировала и готовила у себя дома. Там после обыска были найдены инструкции по изготовлению взрывных устройств и записи с планами теракта.