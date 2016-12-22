Statoil купит активы Total на шельфе Норвегии за $1,45 млрд

Норвежская нефтегазовая компания Statoil купит у французской Total ее доли в месторождениях Martin Linge (51%) и Garantiana (40%), расположенных на континентальном шельфе Норвегии. Сумма сделки, как сообщается на сайте норвежской компании, составит $1,45 млрд.

Извлекаемые запасы на Martin Linge оцениваются в 300 млн барр. нефтяного эквивалента. Добычу на месторождении планируют начать в 2019 году. В результате сделки доля Statoil в месторождении вырастет до 70%. Запасы на Garantiana оцениваются в 50–70 млн барр. нефтяного эквивалента.

В конце августа Total купила нефтегазовое подразделение датской транспортной компании Moeller-Maersk — Maersk Oil. Сумма сделки составила $4,95 млрд.