Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Искусство собирать
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,57 58,04 EUR Нал. 69,83 69,21 USD Бирж. 58,13 -0,24 EUR Бирж. 69,48 -0,14 USD ЦБ. 58,28 -0,25 EUR ЦБ. 69,50 +0,16 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 9606,51 +339,03 ММВБ 2144,11 -0,79% РТС 1161,96 -0,35% Brent 63,81 +0,13% DJIA 23557,99 +0,14% Nasdaq 6889,16 +0,32% FTSE 7407,37 -0,03%
Statoil купит активы Total на шельфе Норвегии за $1,45 млрд
Лента новостей
Глава Дагестана взял на контроль ситуацию с порезавшим себя подозреваемым 16:51, Общество Петербуржец получил 2 года колонии за возбуждение ненависти к чиновникам 16:49, Общество «Калашников» займется доставкой грузов на беспилотниках 16:49, Бизнес Росгвардия закупит 7 тыс. шлемов на 130 млн руб. 16:45, Общество Генпрокуратура сочла виновными «бога Кузю» и его последователей 16:44, Общество Футболист «Локомотива» получил травму из-за условий матча в Хабаровске 16:38, Спорт Определены самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России 16:32, Общество Как раскрутить свое дело, не выдумывая креативные способы продвижения 16:30, РБК и Промсвязьбанк Statoil купит активы Total на шельфе Норвегии за $1,45 млрд 16:28, Бизнес Во «ВКонтакте» появилась возможность редактировать отправленные сообщения 16:26, Технологии и медиа Арбитраж Чувашии ввел процедуру наблюдения в концерне «Тракторные заводы» 16:19, Бизнес Угроза с запада: почему Ким Чен Ын больше не может рассчитывать на Пекин 16:16, Мнение «Роснефть» увязала участие в налоговой реформе с поддержкой своих НПЗ 16:13, Бизнес Virgin Galactic Брэнсона продала туристам билеты в космос на $225 млн 16:13, Бизнес Адвокаты Улюкаева отказались от попыток вызвать Сечина в суд 16:01, Общество Путин уволил посла России в Азербайджане 15:48, Политика «Форс-мажор» для Великобритании: на ком женится принц Гарри 15:48, Фотогалерея  В Уфе возбудили дело о нападении полицейского на сотрудника ГИБДД 15:46, Общество Суд в Петербурге взыскал с «Трансаэро» 172 млн руб. в пользу «Аэрофлота» 15:40, Бизнес Тест: умеете ли вы делать портретные фото 15:22, РБК и Huawei В Москве эвакуировали Центральный детский магазин 15:20, Общество Госкомпании подтвердили план по созданию системы связи за 299 млрд руб. 15:19, Технологии и медиа Суд смягчил условия домашнего ареста директору РАМТа Софье Апфельбаум 15:16, Общество Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России 15:15, Общество Александр Белоновский покинул «Известия» через 3 месяца после назначения 15:12, Технологии и медиа Россияне рассказали о попытках заработать на извержении вулкана на Бали 15:09, Общество Кэмерон рассказал об обреченности героя Ди Каприо в «Титанике» 14:56, Общество Судьи получили право останавливать матчи ЧМ-2018 из-за поведения фанатов 14:55, Спорт
Statoil купит активы Total на шельфе Норвегии за $1,45 млрд
Бизнес, 16:28
0
Statoil купит активы Total на шельфе Норвегии за $1,45 млрд

Норвежская нефтегазовая компания Statoil купит у французской Total ее доли в месторождениях Martin Linge (51%) и Garantiana (40%), расположенных на континентальном шельфе Норвегии. Сумма сделки, как сообщается на сайте норвежской компании, составит $1,45 млрд.

Извлекаемые запасы на Martin Linge оцениваются в 300 млн барр. нефтяного эквивалента. Добычу на месторождении планируют начать в 2019 году. В результате сделки доля Statoil в месторождении вырастет до 70%. Запасы на Garantiana оцениваются в 50–70 млн барр. нефтяного эквивалента.

В конце августа Total купила нефтегазовое подразделение датской транспортной компании Moeller-Maersk — Maersk Oil. Сумма сделки составила $4,95 млрд.

Теги: Total , Statoil
Главное
Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России Общество
Материалы по теме
Total купит подразделение датской Moeller-Maersk Бизнес
Арктический танкер получил имя погибшего главы Total Кристофа де Маржери Технологии и медиа
Обошедшая санкции США Statoil приобретет 33% в месторождении на Ямале Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку