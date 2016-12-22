Госкомпании подтвердили план по созданию системы связи за 299 млрд руб.

Общий бюджет направления «Информационная инфраструктура» (одно из пяти направлений программы «Цифровая экономика») в 2018–2020 годах может составить 433 млрд руб. Об этом сообщил глава центра компетенций по этому направлению, вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков на пресс-конференции в понедельник, 27 ноября, передает корреспондент РБК.

Основная часть указанной суммы — 299 млрд руб. — потребуется на создание гибридной сети, объединяющей спутниковую и сотовую связь, сообщил Глазков. О проекте по созданию Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) стало известно на прошлой неделе. Концепцию системы должна разработать госкорпорация «Роскосмос» «совместно с заинтересованными организациями» в январе—марте 2018 года. В этот же период планы по созданию ГМИСС должны быть учтены в стратегии самого «Роскосмоса», а наблюдательный совет Внешэкономбанка должен принять решение о финансировании проекта на основе представленного «Роскосмосом» инвестиционного проекта. В марте—июне 2018 года должен быть создан «консорциум для реализации ГМИСС с участием «Роскосмоса», Внешэкономбанка и других организаций». До конца 2020 года предполагается реализовать первый этап «опытно-конструкторских работ с разработкой и изготовлением опытных образцов компонентов» ГМИСС.

Как пояснил пресс-секретарь «Российских космических систем» Роман Кириллов (РКС; входит в «Роскосмос») на мероприятии, проект разрабатывается с 2015 года. Он напомнил, что в мире уже создаются несколько спутниковых систем: Irridium Next, OneWeb. «Наша система будет аналогичной или превосходить их», — отметил он. Представитель РКС подчеркнул, что они не рассчитывают на бюджетное финансирование, а планируют привлекать средства инвесторов и банков. О других деталях проекта представитель РКС рассказать отказался.

По словам замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Козырева, либо в России будет строиться инфраструктура «по земле», что сложно и дорого, либо можно сделать гибридную систему, которая будет использовать преимущества спутниковой и сотовой связи. Такая система позволит обеспечить связью всю территорию страны, в том числе малонаселенные районы. Это, в свою очередь, откроет возможность использования новых технологий, в том числе робототехники, отметил он.

План мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура», как и по другим направлениям в декабре должна рассмотреть комиссия правительства под руководством вице-премьера Дмитрия Медведева.​