Абызов увязал рост цен на бензин с продлением сделки «ОПЕК плюс»

Рост цен на топливо будет зависеть от того, будет ли сделка ОПЕК плюс продлена ее участниками. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил министр «открытого правительства» Михаил Абызов.

Во время дискуссии о качестве моторного топлива в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Абызов рассказал, что правительство подготовило консервативный прогноз. Согласно документу, рост цен на бензин на автозаправках не должен превысить уровень инфляции. Министр выразил надежду, что этот прогноз оправдается.

Сделка «ОПЕК плюс» (соглашение о сокращении добычи нефти) вступила в силу 1 января 2017 года. Условия предполагали суммарное сокращение нефтедобычи на 1,8 млн барр./сутки (в том числе 300 тыс. барр./сутки со стороны России). В мае 2017 года срок сделки продлили до конца марта 2018 года. 24 ноября Bloomberg сообщил о договоренности сохранить условия до конца 2018 года. По информации агентства, некоторые ключевые моменты находились в стадии обсуждения.