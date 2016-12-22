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В Челябинске при пожаре в общежитии погибли два человека
Общество, 10:02
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В Челябинске при пожаре в общежитии погибли два человека

В Челябинске в общежитии произошел пожар, в результате которого погибли два человека, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе главного управления МЧС по Челябинской области.

«Погибли два человека — мужчина и женщина, жившие в горевшей комнате», — уточнили в ведомстве. Еще два человека пострадали, их доставили в больницу с отравлением продуктами горения. По информации пожарных, в общежитии загорелась комната на втором этаже площадью 50 кв. м, пишет агентство.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в 08:12 по местному времени (06:12 мск) по адресу: улица 3-го Интернационала, дом 59. Из здания эвакуировали 90 человек, их временно разместили в одной из школ Челябинска. «Причина пожара, количество пострадавших уточняются», — говорится в сообщении. В тушении пожара участвовали 72 человека.

Теги: дом , пожар , Челябинск
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