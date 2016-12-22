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В Ставропольском крае при падении автобуса в кювет пострадали 15 человек
Общество, 09:45
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В Ставропольском крае при падении автобуса в кювет пострадали 15 человек

В Ставропольском крае автобус опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали 15 человек. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Водитель автомобиля «ПАЗ» ехал по автодороге Нижнезольский — Шаумянский, не справился с управлением и съехал в кювет, говорится в сообщении на сайте ведомства. «Имеются пострадавшие, госпитализированы в центральную городскую больницу города Георгиевска», — добавили в МЧС.

Сообщение о ДТП поступило в МЧС в 7:10 мск, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе. В автобусе находились рабочие одного из предприятий, добавили в ведомстве. По предварительным данным, всего в автобусе ехали 28 человек.

В свою очередь, в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по краю агентству сообщили, что в результате ДТП госпитализированы три человека. «Автобус фирмы «Байсад» собирал по селам рабочих и вез их в станицу Незлобную. По неустановленным причинам он съехал с дороги и опрокинулся», — сказал собеседник агентства. «По предварительным данным, в автобусе были 18 человек», — добавил он.

В Георгиевской районной больнице сообщили, что госпитализированы были двое мужчин и две женщины. «Одна из пострадавших находится в реанимации, трое других — в травматологическом отделении», — сказали в медучреждении. Остальных пострадавших направили на амбулаторное лечение, точное число человек в больнице назвать затруднились.

Теги: Ставропольский край , автобус
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