Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница ЮАР
Общество, 08:04
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Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница ЮАР
Деми-Ли Нель-Питерс
Корону «Мисс Мира» в 2017 году выиграла 22-летняя представительница Южно-Африканской республики Деми-Ли Нель-Питерс. Об этом говорится в сообщении на официальной странице конкурса в Twitter.
«Поздравляем Деми-Ли Нель-Питерс — победительницу конкурса «Мисс Вселенная»!»
В Twitter конкурса было опубликовано видео вручения представительнице ЮАР короны победительницы. Сам конкурс проходил в Лас-Вегасе.
В январе победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя представительница Франции Ирис Миттенэр. Конкурс проходил в городе Манила на Филиппинах.
Конкурс красоты «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. В нем принимают участие незамужние женщины в возрасте от 18 до 26 лет.