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В Омске мужчина взял в заложники годовалого ребенка
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В Омске мужчина взял в заложники годовалого ребенка
Общество, 06:56
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В Омске мужчина взял в заложники годовалого ребенка

В Омске мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники годовалого ребенка. Полицейским после переговоров удалось убедить его сдаться властям, говорится в сообщении регионального управления МВД.

Инцидент произошел накануне вечером, 26 ноября. В полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир на улице 2-ая Солнечная. Прибывший на место участковый нашел в доме двух мужчин, женщину с ножевым ранением в спину и ребенка. После прибытия полицейского, один из мужчин захватил ребенка и заперся с ним в комнате.

На место были вызваны дополнительные силы полиции и начались переговоры со злоумышленником. «Около получаса капитан полиции Алексей Труус вел переговоры со злоумышленником, вооруженным ножом. В результате мужчина передал малыша полицейскому. После этого, при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Омской области, осуществлено задержание подозреваемого. Ребенок незамедлительно доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в МВД.

Позднее выяснилось, что мужчина, захвативший ребенка в заложники, был гостем хозяев квартиры. В полиции отметили, что до этого он был неоднократно судим. В квартире проживали 24-летний мужчина, его 19-летняя сожительница и дети в возрасте одного и трех лет. При общении хозяев с гостем возник конфликт. Глава семьи вывел старшего ребенка в коридор. В то же время гость ударил женщину ножом.

Ребенок и пострадавшая находится в больнице. Об их состоянии не сообщается.

В Армении в городе Армавир мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники детей и сотрудников детского сада. Позднее он освободил почти всех заложников кроме трехлетнего ребенка. Преступник требовал встречи с женой, работающей в этом дошкольном учреждении.

Теги: заложник , Омск
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