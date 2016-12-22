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Умер один из лидеров кубинской революции Армандо Харт
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Умер один из лидеров кубинской революции Армандо Харт
Общество, 06:15
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Умер один из лидеров кубинской революции Армандо Харт

На Кубе на 88-м году жизни скончался один из лидеров кубинской революции и соратник Фиделя Кастро Армандо Харт. Об этом сообщает офицальная газета компартии Кубы Granma.

Причиной смерти революционного деятеля стала дыхательная недостаточность.

Армандо Харт (Фото: Jose Goitia / AP )

Армандо Харт родился в 1930 году. В 1953 году он вместе с Фиделем Кастро стал одним из основателей «Движения 26 июля», революционной организации, направленной против тогдашнего лидера Кубы Фульхенсио Батисты. Движение было названо в честь состоявшегося в этот день штурм укрепленной казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба. В 1958 году Харт был арестован и вышел на свободу только после прихода революционеров к власти в 1959 году.

После окончания вооруженной борьбы Харт принял участие в формировании правительства Кубы. С 1959 по 1965 год он был министром образования страны. При нем на Кубе была организована масштабная кампания по борьбе с неграмотностью. 21 год, с 1976 по 1997 он возглавлял министерство культуры.

Теги: Куба , революция , Фидель Кастро
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