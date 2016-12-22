В районе Кутузовского проспекта загорелся автосервис на площади 500 кв. м
Общество, 00:33
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В районе Кутузовского проспекта загорелся автосервис на площади 500 кв. м
На западе Москвы вечером 26 ноября загорелся автосервис. Огонь распространился на площадь около 500 кв. метров
Как сообщает пресс-служба МЧС по Москве, около 23:00 поступило сообщение о пожаре по адресу Кутузовский проезд, д.16, стр. 16. Загорелось двухэтажное здание, где, по информации спасателей, находились автосервис и ремонтные мастерские.
В итоге общая площадь пожара составила около 500 кв. метров. Источник ТАСС в экстренных службах указал, что ликвидация огня осложнялась удаленностью от здания гидрантов.
В результате пожар удалось ликвидировать примерно в 0:20 мск.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, в общей сложности были эвакуированы 10 человек.