Россиянка Полина Богусевич победила на «Детском Евровидении-2017»

«Детское Евровидение-2017» выиграла 14-летняя россиянка Полина Богусевич. Второе место занял 12-летний исполнитель из Грузии Григол Кипшидзе, на третьем обосновалась 13-летняя представительница Австралии Изабелла Кларк

Полина Богусевич (Фото: junioreurovisionofficial / Instagram)

Победителем международного вокального конкурса «Детское Евровидение-2017», который прошел 26 ноября в столице Грузии Тбилиси, стала 14-летняя россиянка Полина Богусевич. Об этом сообщает ТАСС.

Она выступила с песней «Крылья» и набрала 188 баллов. На втором месте находится 12-летний исполнитель из Грузии Григол Кипшидзе, третье место заняла 13-летняя представительница Австралии Изабелла Кларк.

Полина Богусевич учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Она также является лауреатом III степени международного арт-фестиваля «Езерски Бисери», состоявшегося в Македонии в 2012 году. Также она участвовала в шоу «Голос. Дети», «Окно в Париж», «Школа музыки», «Песня года-2014» и «Детская Песня года-2014».

«Детское Евровидение» ежегодно проходит с 2003 года, в нем принимают участие дети до 15 лет из стран — членов Европейского вещательного союза. В 2016 году конкурс принимала столица Мальты Валетта. Первое место тогда заняла 12-летняя представительница Грузии Мариам Мамадашвили с песней Mzeo. Россия прежде выигрывала конкурс только в 2006 году, победительницами тогда стали сестры Мария и Анастасия Толмачевы.