В Росгидромете рассказали о самой холодной ночи осени 25 ноября в Москве

Ночь с 25 на 26 ноября была самой холодной этой осенью в Москве. Об этом заявил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Сегодня ночью было минус 7,4 по Цельсию на [на главной столичной метеостанции] ВДНХ, ранее самый холод было минус 7,1 в начале ноября», — пояснил он.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на Росгидромет писал, что к 8:00 утра воскресенья было до минус 7,2 градуса. Предыдущий температурный минимум был зафиксирован 3 ноября — тогда столбики термометров опустились до минус 7,1 градуса.
Самым холодным 26 ноября было в столице в 1890 году — тогда был мороз 32,8 градуса.
Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье в столице будет облачно, могут выпасть небольшие осадки. Температура воздуха составит минус 2 градуса, возможны порывы ветра до 15 м/с. Атмосферное давление повысится до 755 мм рт.ст. В понедельник, 27 ноября, температура воздуха ночью будет аналогична дневной — минус 2 градуса.