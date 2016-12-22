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В Росгидромете рассказали о самой холодной ночи осени 25 ноября в Москве
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В Росгидромете рассказали о самой холодной ночи осени 25 ноября в Москве
Общество, 14:35
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В Росгидромете рассказали о самой холодной ночи осени 25 ноября в Москве

Ночь с 25 на 26 ноября была самой холодной этой осенью в Москве. Об этом заявил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Сегодня ночью было минус 7,4 по Цельсию на [на главной столичной метеостанции] ВДНХ, ранее самый холод было минус 7,1 в начале ноября», — пояснил он.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на Росгидромет писал, что к 8:00 утра воскресенья было до минус 7,2 градуса. Предыдущий температурный минимум был зафиксирован 3 ноября — тогда столбики термометров опустились до минус 7,1 градуса.

Самым холодным 26 ноября было в столице в 1890 году — тогда был мороз  32,8 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье в столице будет облачно, могут выпасть небольшие осадки. Температура воздуха составит минус 2 градуса, возможны порывы ветра до 15 м/с. Атмосферное давление повысится до 755 мм рт.ст. В понедельник, 27 ноября, температура воздуха ночью будет аналогична дневной — минус 2 градуса.

Теги: Росгидромет , заморозки , погода в Москве
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