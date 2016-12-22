В Ульяновской области двое детей отравились хлором в сауне

В Ульяновской области двое детей отравились хлором после посещения частной сауны. Они отпущены «в удовлетворительном состоянии» после оказания медпомощи. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ Следственного комитета России по региону.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, неправомерные выдача или использование документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности).

Согласно данным следствия, в ночь с 24 на 25 ноября в Сенгилеевскую районную больницу под Ульяновском были доставлены двое детей, 2005 и 2009 года рождения. Установлено, что 24 ноября несовершеннолетние вместе с родителями ходили в частную сауну, которая находится по улице Некрасова в городе Сенгилей. По предварительным данным, в этой сауне они отравились хлором во время купания в бассейне.