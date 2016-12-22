Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,88 58,49 EUR Нал. 69,97 69,42 USD Бирж. 58,37 -0,08 EUR Бирж. 69,62 +0,38 USD ЦБ. 58,53 +0,07 EUR ЦБ. 69,33 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,01 BTC/USD Бирж. 8900,01 +182,01 ММВБ 2161,17 +0,59% РТС 1166,09 +0,64% Brent 63,73 +0,49% DJIA 23557,99 +0,14% Nasdaq 6889,16 +0,32% FTSE 7409,64 -0,10%
Журналистов НТВ и РЕН ТВ не пустили на съезд правозащитников России
Лента новостей
Песков рассказал о продолжении дипломатического марафона Путина 13:32, Политика Дэвид Бекхэм: о чем думают и чего боятся мужчины 13:25, РБК и Biotherm Homme Титов назвал главную задачу своего выдвижения на выборы президента России 13:22, Политика Журналистов НТВ и РЕН ТВ не пустили на съезд правозащитников России 13:11, Общество Детский омбудсмен проверит ситуацию с избиением младенца в Подмосковье 12:43, Общество В США не нашли зеркальности в российском законе о СМИ-иноагентах 12:33, Политика Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 12:17, РБК и Mitsubishi Pajero Sport В Совфеде назвали слова Порошенко о голодоморе «иезуитской логикой» 12:17, Политика Российский боксер Ковалев техническим нокаутом выиграл чемпионский титул 12:03, Спорт Слуцкий назвал матч против «Бристоля» самым разочаровывающим в жизни 11:43, Спорт CNN ответил на обвинение Трампа о плохо выполняемой телеканалом работе 11:39, Политика Александр Овечкин повторил рекорд Павла Буре в НХЛ 11:22, Спорт На выборы президента от Партии роста пойдет Борис Титов 11:12, Политика Как раскрутить свое дело, не выдумывая креативные способы продвижения 11:11, РБК и Промсвязьбанк ВТБ заменит банкоматы Сбербанка в московском метро на свои 11:10, Финансы Два человека погибли и два пострадали при взрыве в китайском Нинбо 10:36, Общество В ресторане в Краснодарском крае застрелили офицера Росгвардии 10:17, Общество Банки ЕС вывели €350 млрд из связанных с Британией активов из-за Brexit 10:03, Финансы СМИ сообщили о двух сошедших с подлодки San Juan моряках до ее пропажи 10:03, Общество Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 09:38, Спецпроект РБК Ряд авиакомпаний отменили рейсы на Бали из-за извержения вулкана 09:20, Общество Наши дорогие: самые крупные контракты российских игроков в истории НХЛ 09:01, Фотогалерея  NYT узнала о сокращении влияния зятя Трампа Кушнера в Белом доме 08:42, Политика «Интернет вещей»: считаем, в чем его выгода 08:40, SAP и РБК Девять человек погибли и 27 пострадали в ДТП с маршруткой в Казахстане 08:15, Общество СМИ узнали о планах Японии отправить своих астронавтов на Луну 07:47, Технологии и медиа На востоке Китая произошел крупный взрыв 07:41, Общество Умер американский актер Рэнс Ховард 07:15, Общество
Журналистов НТВ и РЕН ТВ не пустили на съезд правозащитников России
Общество, 13:11
0
Журналистов НТВ и РЕН ТВ не пустили на съезд правозащитников России

Журналистов телеканалов РЕН ТВ и НТВ не пустили на Всероссийский съезд в защиту прав человека. Об этом «РИА Новости» заявил представитель оргкомитета съезда, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.

По его словам, решение не аккредитовать на съезд две телекомпании — НТВ и РЕН ТВ — было принято заранее и поддержано участниками мероприятия. «Они сейчас пытались пройти сюда, их не пустили», — сообщил Пономарев.

Объясняя решение съезда, Пономарев заметил, что эти два телеканала неоднократно транслировали «абсолютно ложные, лживые» передачи, фильмы о работе правозащитников в России. «Причем там идут даже сливы оперативных съемок, что вообще уже выглядит вызывающе», — сказал правозащитник, добавив, что телеканалы «вторгаются в личную жизнь человека».

Съезд проходит Москве, в гостинице «Космос». Правозащитники обсуждают негативные тенденции в сфере прав человека и готовят рекомендации власти и обществу о соблюдении конституционных норм в данной области.

В октябре проект «Территория пыток», основанный движением «За права человека», сообщил, что их подзащитным, бывшим заключенным колонии ИК-2 Мордовии Ольге Шиляевой и Татьяна Гавриловой, ранее сообщавшим о пытках, предложили организовать «интервью с журналистами РЕН-ТВ», в котором они «бы опровергли пытки и оклеветали Льва Пономарева». Им через другую бывшую заключенную, Ингу К., по данным правозащитников, предлагали по 40 тыс. руб.

Кроме того, Лев Пономарев подал иск о защите чести и достоинств к РЕН ТВ после выхода фильма «Как правозащитники превращают отъявленных преступников в символы «угнетения народа».

Теги: НТВ , правозащитники , РЕН ТВ
Главное
На выборы президента от Партии роста пойдет Борис Титов Политика
Материалы по теме
СПЧ заявил о намерении подготовить поправки к закону о СМИ-иноагентах Политика
СПЧ подготовил заключение о возврате закона о СМИ-иноагентах в Госдуму Политика
Правозащитники зафиксировали рост числа «доносов» в России Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку