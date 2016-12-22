Журналистов НТВ и РЕН ТВ не пустили на съезд правозащитников России

Журналистов телеканалов РЕН ТВ и НТВ не пустили на Всероссийский съезд в защиту прав человека. Об этом «РИА Новости» заявил представитель оргкомитета съезда, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
По его словам, решение не аккредитовать на съезд две телекомпании — НТВ и РЕН ТВ — было принято заранее и поддержано участниками мероприятия. «Они сейчас пытались пройти сюда, их не пустили», — сообщил Пономарев.
Объясняя решение съезда, Пономарев заметил, что эти два телеканала неоднократно транслировали «абсолютно ложные, лживые» передачи, фильмы о работе правозащитников в России. «Причем там идут даже сливы оперативных съемок, что вообще уже выглядит вызывающе», — сказал правозащитник, добавив, что телеканалы «вторгаются в личную жизнь человека».
Съезд проходит Москве, в гостинице «Космос». Правозащитники обсуждают негативные тенденции в сфере прав человека и готовят рекомендации власти и обществу о соблюдении конституционных норм в данной области.
В октябре проект «Территория пыток», основанный движением «За права человека», сообщил, что их подзащитным, бывшим заключенным колонии ИК-2 Мордовии Ольге Шиляевой и Татьяна Гавриловой, ранее сообщавшим о пытках, предложили организовать «интервью с журналистами РЕН-ТВ», в котором они «бы опровергли пытки и оклеветали Льва Пономарева». Им через другую бывшую заключенную, Ингу К., по данным правозащитников, предлагали по 40 тыс. руб.
Кроме того, Лев Пономарев подал иск о защите чести и достоинств к РЕН ТВ после выхода фильма «Как правозащитники превращают отъявленных преступников в символы «угнетения народа».