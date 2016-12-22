Два человека погибли и два пострадали при взрыве в китайском Нинбо

Два человека погибли, двое находятся в критическом состоянии после взрыва в портовом городе Нинбо в китайской провинции Чжэцзян. Об этом сообщает газета People's Daily, China со ссылкой на местные власти.
Ранее телеканал сообщал о госпитализации не менее 30 человек после взрыва.
Утром 26 ноября около 04:00 мск (09:00 по местному времени) в районе Цзянбэй города Нинбо произошел взрыв в одном из зданий. Причина взрыва выясняется.
По словам спасателей, ударной волной были разрушены несколько зданий, с близлежащих домов сорваны крыши, в жилых и торговых зданиях в радиусе километра частично выбиты стекла. Очевидцы сообщают о столбе белого дыма над местом происшествия.
Телеканал CGTN со ссылкой на пожарных сообщает, что взрыв произошел на месте предназначенных для сноса зданий, в которых уже никто не проживал, но, там находились рабочие. Ранее агентство Xinhua сообщало, что ЧП произошло на одном из предприятий в портовой зоне Нинбо.