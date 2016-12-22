Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,87 58,54 EUR Нал. 69,93 69,44 USD Бирж. 58,37 -0,08 EUR Бирж. 69,62 +0,38 USD ЦБ. 58,53 +0,07 EUR ЦБ. 69,33 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,01 BTC/USD Бирж. 8868,71 +150,71 ММВБ 2161,17 +0,59% РТС 1166,09 +0,64% Brent 63,73 +0,49% DJIA 23557,99 +0,14% Nasdaq 6889,16 +0,32% FTSE 7409,64 -0,10%
Девять человек погибли и 27 пострадали в ДТП с маршруткой в Казахстане
Лента новостей
NYT узнала о сокращении влияния зятя Трампа Кушнера в Белом доме 08:42, Политика Девять человек погибли и 27 пострадали в ДТП с маршруткой в Казахстане 08:15, Общество СМИ узнали о планах Японии отправить своих астронавтов на Луну 07:47, Технологии и медиа На востоке Китая произошел крупный взрыв 07:41, Общество Умер американский актер Рэнс Ховард 07:15, Общество Во Франции полиция открыла огонь по машине с мигрантами 06:38, Общество Иран пригрозил увеличить дальность своих ракет из-за позиции Европы 06:16, Политика В центре Брюсселя полиция задержала 100 человек после беспорядков 05:41, Общество В Подмосковье начали проверку избиения двухмесячного ребенка 04:57, Общество «Черная пятница» поставила в США рекорд по покупкам онлайн 04:44, Деньги У берегов Ливии в кораблекрушении погибли более 30 мигрантов 04:18, Общество Во Франции мигранты устроили перестрелку 03:55, Общество Устинов проиграл Чарру бой за чемпионский титул WBA 03:39, Общество В ДТП под Волгоградом погибли четыре человека 02:52, Общество В ожидании бессмертных: Кудрин и Собянин рассказали о России будущего 02:16, Политика Кортеж Трампа попытался «подрезать» мужчина на фургоне 02:05, Общество Трамп посетовал на засилье CNN в мире 01:55, Политика Полиция проверит факт вождения 4-летним ребенком Gelandewagen по МКАД 01:43, Общество СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе 01:20, Политика Новый глава ЛНР рассказал о политическом курсе республики 00:55, Политика В ЛНР передали украинским волонтерам тела солдат ВСУ 00:17, Политика Евкуров заявил о смерти 95% воевавших на стороне ИГ выходцев из Ингушетии 00:15, Политика Пучдемон объявил о начале своей избирательной кампании 25 ноя, 23:40, Политика Цена биткоина в рублях перевалила за отметку 500 тыс. 25 ноя, 23:15, Деньги В Совфеде прокомментировали возможность создания базы России в Судане 25 ноя, 23:07, Политика Путин добавил Совету Федерации еще одну машину с мигалками 25 ноя, 22:55, Политика «Ливерпуль» на последних минутах упустил победу над «Челси» 25 ноя, 22:28, Спорт Рособрнадзор приостановил лицензию Института иностранных языков в Москве 25 ноя, 22:28, Общество
Девять человек погибли и 27 пострадали в ДТП с маршруткой в Казахстане
Общество, 08:15
0
Девять человек погибли и 27 пострадали в ДТП с маршруткой в Казахстане

Девять человек погибли и 27 пострадали в результате столкновения маршрутки «Газель» с тепловозом на железнодорожном переезде под Жанаозеном в Мангистауской области Казахстана. Все пострадавшие госпитализированы, сообщает портал lada.kz со ссылкой на прокуратуру Жанаозена.

«Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, они в реанимационном отделении. Среди пострадавших — трое детей», — уточнили в прокуратуре.

Столкновение маршрутки с тепловозом произошло накануне на железнодорожном переезде села Тенге под Жанаозеном. «Газель» направлялась в Тенге.

По фату ДТП ведется досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц», а также по ч.3 ст.344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц».

В пресс-службе АО «КТЖ — Грузовые перевозки» рассказали, что авария произошла 25 ноября в 11:20 мск (14:20 по местному времени) на переезде участка Узень-Болашак Мангистауского отделения дороги. Устройства переездной сигнализации работали исправно. Когда машинист тепловоза увидел на путях автомобиль, он экстренное затормозил. Специальная комиссия «НК «КТЖ» расследует причины ДТП.

Теги: Казахстан , тепловоз , жертвы ДТП , «Газель»
Главное
NYT узнала о сокращении влияния зятя Трампа Кушнера в Белом доме Политика
Материалы по теме
В ДТП под Волгоградом погибли четыре человека Общество
В Ставропольском крае в результате ДТП погиб ребенок Общество
Три человека погибли в аварии с маршруткой в Ростовской области Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку