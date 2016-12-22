Девять человек погибли и 27 пострадали в ДТП с маршруткой в Казахстане

Девять человек погибли и 27 пострадали в результате столкновения маршрутки «Газель» с тепловозом на железнодорожном переезде под Жанаозеном в Мангистауской области Казахстана. Все пострадавшие госпитализированы, сообщает портал lada.kz со ссылкой на прокуратуру Жанаозена.

«Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, они в реанимационном отделении. Среди пострадавших — трое детей», — уточнили в прокуратуре.

Столкновение маршрутки с тепловозом произошло накануне на железнодорожном переезде села Тенге под Жанаозеном. «Газель» направлялась в Тенге.

По фату ДТП ведется досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц», а также по ч.3 ст.344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц».

В пресс-службе АО «КТЖ — Грузовые перевозки» рассказали, что авария произошла 25 ноября в 11:20 мск (14:20 по местному времени) на переезде участка Узень-Болашак Мангистауского отделения дороги. Устройства переездной сигнализации работали исправно. Когда машинист тепловоза увидел на путях автомобиль, он экстренное затормозил. Специальная комиссия «НК «КТЖ» расследует причины ДТП.