Умер американский актер Рэнс Ховард

Американский актер Рэнс Ховард умер в возрасте 89 лет, заявил в своем Twitter его сын, hежиссер Рон Ховард.

«Мне и Клинту повезло быть сыновьями Рэнса Ховарда. Сегодня он ушел в возрасте 89 лет. Он оставался всегда на высоте благодаря своей способности совмещать амбиции с огромной честностью. Выросший в эпоху Великой депрессии, его страсть к игре изменила траекторию истории нашей семьи. Мы любим и скучаем по тебе, папа». — говорится в сообщении.

Причина смерти не называется.

Рэнс Ховард начал кинокарьеру в 1940-х и успел сняться в 270 фильмах. В их числе роль Реверенда в «Аполлоне-13» пациента в «Играх разума» и других. О также играл в таких сериалах, как «Поющие в терновнике» и «Секретные материалы».

Cын Рона Ховарда, Клинт, также является актером.