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Во Франции полиция открыла огонь по машине с мигрантами
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Во Франции полиция открыла огонь по машине с мигрантами
Общество, 06:38
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Во Франции полиция открыла огонь по машине с мигрантами

Французские стражи порядка открыли огонь по машине с мигрантами в районе города Кале, когда та совершила наезд на одного из них, рассказали в префектуре полиции. Об этом сообщает местное издание La voix du Nord.

Инцидент произошел на дорожной развязке между городами Кале и Марк. Полицейские остановили Audi A6 с мигрантами. Шестеро из находившихся в салоне были афганцами и трое — иракцами. Когда один из правоохранителей решил провести досмотр автомобиля, машина рванула с места и совершила наезд. Как считают в полиции, водитель, по-видимому, попытался бежать от проверки. В результате наезда полицейский получил ранения. В ответ по мигрантам открыли стрельбу. В итоге все находившиеся в машине были задержаны и направлены в отделение полиции.

Незадолго до этого в Кале между двумя группами мигрантов афганского происхождения произошла перестрелка. По предварительным данным, оружие применили в конфликте, связанном с контрабандой товаров. В перестрелке оказались ранены пять мигрантов. причем один тяжело. Как сообщает Le Figaro, перестрелка и инцидент с машиной никак не связаны.

До 2016 года в районе Кале находился один из крупнейших стихийных лагерей мигрантов — «Джунгли». Там проживало не менее 10 тыс. человек. Выходцы из стран Африки и Ближнего Востока скапливались там в попытке перебраться в Великобританию. В октябре 2016 года французские власти начали «эвакуацию» лагеря. Его демонтаж перерос в столкновения с полицией. Проживавших в «Джунглях» мигрантов в итоге рассредоточили по более чем 400 миграционным центрам по всей Франции.

Теги: мигранты , стрельба , автомобиль , Полиция , Кале
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