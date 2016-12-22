У берегов Ливии в кораблекрушении погибли более 30 мигрантов

Более 30 мигрантов погибли и около 200 спасены из воды ливийскими моряками, заявил официальный представитель в ВМС страны полковник Абу Аджила Абдельбарри. Об этом сообщает The Telegraph.

Как рассказал Абдельбарри, суда с мигрантами перевернулись в Средиземном море в 60 км на восток от Триполи, близ города Гарабулли. Береговая охрана обнаружила две перевернутых лодки. Одна из них на три четверти уже погрузилась в воду. За корпус одной из них держалось около 60 выживших, за другую — 140. Недалеко в море было найдено 31 тело погибших. Среди них 18 детей и женщин. Еще 40 человек пропали без вести. «Мы искали выживших более пяти часов», — заявил один из командиров патрульных лодок Нассер аль-Гаммуди.

Мигранты, по сведениям ливийских военных моряков, были уроженцами Ганы, Сомали, Эфиопии, Нигерии и Пакистана.

В начале ноября в лодке у берегов Италии были найдены тела 26 девушек-мигрантов. Все они были из Нигерии. Итальянские следователи обнаружили, что на них были следы убийства и сексуального насилия. Возраст погибших — от 14 до 18 лет.

Спасением терпящих кораблекрушения при попытке переправиться в Европу мигрантов занимается организация «Врачи без границ» (известную по французской аббревиатуре MSF). У берегов Ливии дежурят два их судна. К весне 2017 года организации удалось спасти более 24 тыс. человек.



