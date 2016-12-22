Во Франции мигранты устроили перестрелку

Во французском городе Кале на берегу Ла-Манша в результате перестрелки между мигрантами афганского происхождения пострадали пятеро участников конфликта, заявили в полиции. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Как рассказали в префектуре Кале, конфликт произошел между двумя группами афганцев, предположительно занимающимися контрабандой. В результате перестрелки из огнестрельного оружия, произошедшей около католического приюта, ранения получили пятеро афганцев. Трое ранены были отправлены в местный госпиталь, один — тяжело раненый в живот— вертолетом доставлен в Лилль, и пятому помощь была оказана на месте.

Французский Кале в последние годы стал известен из-за массового скопления нелегальных мигрантов, которые пытаются перебраться через Ла-Манш в Великобританию. Чаще всего они пытаются проникнуть в автомобильный тоннель, который связывает две страны. В городской черте до 2016 года располагался знаменитый стихийный лагерь беженцев «Джунгли», в котором проживало до 10 тыс. человек, из которых около 1,3 тыс. — беспризорные дети. Жителями лагеря были преимущественно выходцы из Эритреи, Сомали, Сирии и Афганистана.

Против нахождения лагеря у Кале неоднократно выступали местные жители.

В конце октября 2016 года французские власти приступили к демонтажу лагеря и расселению его обитателей. Только за первый день эвакуировали более 2 тыс. человек. Жителей «Джунглей» расселили в 450 миграционных центров, разбросанных по всей Франции. Не желающие уезжать мигранты спровоцировали столкновения с полицией.