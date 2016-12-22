Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,86 58,52 EUR Нал. 69,94 69,38 USD Бирж. 58,37 -0,08 EUR Бирж. 69,62 +0,38 USD ЦБ. 58,53 +0,07 EUR ЦБ. 69,33 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,01 BTC/USD Бирж. 8777,99 +59,99 ММВБ 2161,17 +0,59% РТС 1166,09 +0,64% Brent 63,73 +0,49% DJIA 23557,99 +0,14% Nasdaq 6889,16 +0,32% FTSE 7409,64 -0,10%
Во Франции мигранты устроили перестрелку
Лента новостей
Во Франции мигранты устроили перестрелку 03:55, Общество Устинов проиграл Чарру бой за чемпионский титул WBA 03:39, Общество В ДТП под Волгоградом погибли четыре человека 02:52, Общество В ожидании бессмертных: Кудрин и Собянин рассказали о России будущего 02:16, Политика Кортеж Трампа попытался «подрезать» мужчина на фургоне 02:05, Общество Трамп посетовал на засилье CNN в мире 01:55, Политика Полиция проверит факт вождения 4-летним ребенком Gelandewagen по МКАД 01:43, Общество СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе 01:20, Политика Новый глава ЛНР рассказал о политическом курсе республики 00:55, Политика В ЛНР передали украинским волонтерам тела солдат ВСУ 00:17, Политика Евкуров заявил о смерти 95% воевавших на стороне ИГ выходцев из Ингушетии 00:15, Политика Пучдемон объявил о начале своей избирательной кампании 25 ноя, 23:40, Политика Цена биткоина в рублях перевалила за отметку 500 тыс. 25 ноя, 23:15, Деньги В Совфеде прокомментировали возможность создания базы России в Судане 25 ноя, 23:07, Политика Путин добавил Совету Федерации еще одну машину с мигалками 25 ноя, 22:55, Политика «Ливерпуль» на последних минутах упустил победу над «Челси» 25 ноя, 22:28, Спорт Рособрнадзор приостановил лицензию Института иностранных языков в Москве 25 ноя, 22:28, Общество СПЧ заявил о намерении подготовить поправки к закону о СМИ-иноагентах 25 ноя, 21:59, Политика В «Артеке» проведут реконструкцию Нюрнбергского процесса 25 ноя, 21:17, Политика В Киеве заявили об объявлении в розыск российского бизнесмена Малофеева 25 ноя, 21:09, Политика Чемпионат Англии по футболу. «Ливерпуль» — «Челси». Онлайн 25 ноя, 20:30, Спорт Памфилова пообещала 40 тыс. камер на участках в ходе выборов президента 25 ноя, 20:22, Политика Дортмундская «Боруссия» упустила преимущество в 4 гола в матче с «Шальке» 25 ноя, 20:11, Спорт Родные порезавшего себя в СИЗО жителя Дагестана заявили о его пытках 25 ноя, 20:10, Общество Порошенко предложил ввести ответственность за отрицание голодомора 25 ноя, 19:40, Общество Футболист «Тосно» установил рекорд чемпионатов России 25 ноя, 19:08, Спорт Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 25 ноя, 19:03, Спецпроект РБК Путин подписал закон о СМИ-иноагентах 25 ноя, 18:48, Политика
Во Франции мигранты устроили перестрелку
Общество, 03:55
0
Во Франции мигранты устроили перестрелку

Во французском городе Кале на берегу Ла-Манша в результате перестрелки между мигрантами афганского происхождения пострадали пятеро участников конфликта, заявили в полиции. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Как рассказали в префектуре Кале, конфликт произошел между двумя группами афганцев, предположительно занимающимися контрабандой. В результате перестрелки из огнестрельного оружия, произошедшей около католического приюта, ранения получили пятеро афганцев. Трое ранены были отправлены в местный госпиталь, один — тяжело раненый в живот— вертолетом доставлен в Лилль, и пятому помощь была оказана на месте.

Власти Франции расселяют стихийный лагерь беженцев в Кале. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

Французский Кале в последние годы стал известен из-за массового скопления нелегальных мигрантов, которые пытаются перебраться через Ла-Манш в Великобританию. Чаще всего они пытаются проникнуть в автомобильный тоннель, который связывает две страны. В городской черте до 2016 года располагался знаменитый стихийный лагерь беженцев «Джунгли», в котором проживало до 10 тыс. человек, из которых около 1,3 тыс. — беспризорные дети. Жителями лагеря были преимущественно выходцы из Эритреи, Сомали, Сирии и Афганистана.

Против нахождения лагеря у Кале неоднократно выступали местные жители.

В конце октября 2016 года французские власти приступили к демонтажу лагеря и расселению его обитателей. Только за первый день эвакуировали более 2 тыс. человек. Жителей «Джунглей» расселили в 450 миграционных центров, разбросанных по всей Франции. Не желающие уезжать мигранты спровоцировали столкновения с полицией.

Теги: Франция , мигранты , перестрелка , Кале
Главное
«Черная пятница» поставила в США рекорд по покупкам онлайн Деньги
Материалы по теме
Машина министра иммиграции Дании сбила мигрантку Общество
Мигранты Германии перевели рекордные €4.2 млрд домой в 2016 году Экономика
Мигранты прорвались из Греции в Македонию с помощью тарана Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку