Устинов проиграл Чарру бой за чемпионский титул WBA

Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу сирийского происхождения Мануэлю Чарру в бою за чемпионский титул WBA в супертяжелом весе. Это поражение стало вторым для 40-летнего Устинова. 33-летний Чарр проиграл 4 боя.

Александр Устинов (Фото: Marianne Mueller / imago sportfotodienst / Global Look Press)

Россиянин Александра Устинова потерпел поражение в бою за чемпионский титул WBA в супертяжелом весе с немецким боксером сирийского происхождения Мануэлем Чарром в городе Оберхаузен. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как добавляет издание, 40-летний российский боксер за свою спортивную карьеру только один раз проигрывал бой: в 2012 году венгру Кубрату Пулеву. Рост Устинова превышает два метра, он также тяжелее Чарра. Однако немецкий боксер, как считает издание, оказался более подвижным и ловким.

Послужной список Устинова насчитывает 34 победы, из которых 17 окончились нокаутом противников. Чарр выиграл 31 бой, из которых 17 — нокаутом. У 33-летнего Чарра насчитывается четыре поражения, последнее из которых ему нанес в 2014 году россиянин Александр Поветкин. Ни Чарр, ни Устинов ранее не сражались за чемпионский титул WBA