Рособрнадзор приостановил лицензию Института иностранных языков в Москве

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Института иностранных языков в Москве, сообщается на сайте ведомства.
Такое решение было принято по результатам проведенных проверок, говорится в сообщении. Кроме того, за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием в Подольский социально-спортивный институт.
В октябре Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отозвала лицензии Московской академии творчества и Индустриального института. Лицензия была отозвана на основании решения Арбитражного суда. Кроме того, ведомство сообщило о запрете приема в Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» и Академию туризма и международных отношений за «неисполнение предписаний в установленные сроки».
В августе Рособрнадзор лишил госаккредитации московский Институт бизнеса и дизайна из-за того, что вуз не устранил выявленные во время проверки нарушения.