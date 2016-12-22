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Рособрнадзор приостановил лицензию Института иностранных языков в Москве
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Рособрнадзор приостановил лицензию Института иностранных языков в Москве
Общество, 22:28
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Рособрнадзор приостановил лицензию Института иностранных языков в Москве

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Института иностранных языков в Москве, сообщается на сайте ведомства.

Такое решение было принято по результатам проведенных проверок, говорится в сообщении. Кроме того, за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием в Подольский социально-спортивный институт.

В октябре Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отозвала лицензии Московской академии творчества и Индустриального института. Лицензия была отозвана на основании решения Арбитражного суда. Кроме того, ведомство сообщило о запрете приема в Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» и Академию туризма и международных отношений за «неисполнение предписаний в установленные сроки».

В августе Рособрнадзор лишил госаккредитации московский Институт бизнеса и дизайна из-за того, что вуз не устранил выявленные во время проверки нарушения.

Теги: лицензия , Рособрнадзор , Институт иностранных языков
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