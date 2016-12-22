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В Киеве заявили об объявлении в розыск российского бизнесмена Малофеева
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В Киеве заявили об объявлении в розыск российского бизнесмена Малофеева
Украинский кризис, 21:09
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В Киеве заявили об объявлении в розыск российского бизнесмена Малофеева

Национальная полиция Украины объявила российского бизнесмена Константина Малофеева в межгосударственный розыск, говорится в ответе начальника главного следственного управления Нацполиции Виталия Невгада на запрос депутата Верховной рады Украины Сергея Лещенко, сообщает «Украинская правда».

В ответе отмечается, что в ходе досудебного расследования получены доказательства причастности бизнесмена к совершению преступления по ч.5 ст.260 УК Украины «создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», пишет издание.

В Нацполиции добавили, что «на сегодня досудебное расследование в уголовном производстве остановлено».

В июле 2014 года в отношении Константина Малофеева было заведено уголовное дело. Ему заподозрили в пособничестве финансирования «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины».

Теги: Украина , Константин Малофеев , Нацполиция
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