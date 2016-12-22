В Киеве заявили об объявлении в розыск российского бизнесмена Малофеева

Национальная полиция Украины объявила российского бизнесмена Константина Малофеева в межгосударственный розыск, говорится в ответе начальника главного следственного управления Нацполиции Виталия Невгада на запрос депутата Верховной рады Украины Сергея Лещенко, сообщает «Украинская правда».
В ответе отмечается, что в ходе досудебного расследования получены доказательства причастности бизнесмена к совершению преступления по ч.5 ст.260 УК Украины «создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», пишет издание.
В Нацполиции добавили, что «на сегодня досудебное расследование в уголовном производстве остановлено».
В июле 2014 года в отношении Константина Малофеева было заведено уголовное дело. Ему заподозрили в пособничестве финансирования «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины».