Памфилова пообещала 40 тыс. камер на участках в ходе выборов президента

Большинство российских избирательных участков будет оборудовано видеокамерами к выборам президента в марте 2018 года, их число может превысить 40 тыс. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова сказала на Общероссийском гражданском форуме (ОГФ), передает корреспондент РБК.

«Я прошу цифру в 40 тыс. видеокамер пока не употреблять, их может быть и больше. Мы поставили задачу, чтобы камеры стояли на участках, которые охватывают минимум 80% избирателей», — сказала она в ходе дискуссии ОГФ «Создание сети общественного наблюдения за выборами». Памфилова добавила, что «все условия по видеонаблюдению будут не хуже, чем в 2012 году».

В свою очередь​ глава экспертной группы при ЦИК Андрей Бузин отметил, что в 2012 году «впервые были использованы видеокамеры, в связи с чем прямых фальсификаций не было». «Однако в [движении] «Голос» есть запись, где ребята доставляют галочки в бюллетени по муниципальным депутатам», — добавил он.

Бузин добавил, что выступает свидетелем в Тимирязевском суде «по делу о том, как в результате фальсификации кардинально сменился состав общественного совета». По его словам, видеозапись по этому делу достать невозможно. «У нас драконовские нормы доступа к видеозаписям: Мосгоризбирком решает, дать ли вам видеозапись. Надо обеспечить общий доступ к этим видеозаписям для всех», — подчеркнул Бузин.

В конце 2016 года Элла Памфилова в разговоре с президентом Владимиром Путиным предложила продолжить практику видеонаблюдения на президентских выборах в 2018 году. Она выразила надежду на то, что глава государства поддержит «этот тренд».