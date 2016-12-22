Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,86 58,47 EUR Нал. 69,95 69,38 USD Бирж. 58,37 -0,08 EUR Бирж. 69,62 +0,38 USD ЦБ. 58,53 +0,07 EUR ЦБ. 69,33 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,01 BTC/USD Бирж. 8637,91 +438,72 ММВБ 2161,17 +0,59% РТС 1166,09 +0,64% Brent 63,73 +0,49% DJIA 23557,99 +0,14% Nasdaq 6889,16 +0,32% FTSE 7409,64 -0,10%
Памфилова пообещала 40 тыс. камер на участках в ходе выборов президента
Лента новостей
Чемпионат Англии по футболу. «Ливерпуль» — «Челси». Онлайн 20:30, Спорт Памфилова пообещала 40 тыс. камер на участках в ходе выборов президента 20:22, Политика Дортмундская «Боруссия» упустила преимущество в 4 гола в матче с «Шальке» 20:11, Спорт Родные порезавшего себя в СИЗО жителя Дагестана заявили о его пытках 20:10, Общество Порошенко предложил ввести ответственность за отрицание голодомора 19:40, Общество Футболист «Тосно» установил рекорд чемпионатов России 19:08, Спорт Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 19:03, Спецпроект РБК Путин подписал закон о СМИ-иноагентах 18:48, Политика Бомбардировщики Ту-22М3 ударили по объектам ИГ на северо-востоке Сирии 18:45, Политика Новым главой Союза журналистов России стал телепродюсер Владимир Соловьев 18:12, Общество Кудрин рассказал об ущербе городам из-за войн мэров и губернаторов 18:01, Политика Собянин рассказал о 15 млн «лишних» россиян 17:55, Политика Валттери Боттас выиграл четвертую квалификацию в сезоне «Формулы-1» 17:34, Спорт Памфилова допустила «самодеятельность» на выборах президента в регионах 17:25, Политика Путч в народной республике: почему Плотницкий не удержался у власти 16:53, Политика Отстраненный МОК российский лыжник стал шестым на этапе Кубка мира 16:45, Спорт 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 16:41, РБК и Hankook Эксперты и чиновники поспорили о пользе стратегии развития для России 16:37, Общество СКР возбудил почти 200 дел по военным преступлениям в Донбассе 16:33, Политика Миллиарды полковника: на что хватит найденных у Захарченко денег 15:59, Общество  Сборная России по биатлону объявила состав на первые гонки сезона 15:46, Спорт В Совфеде прокомментировали планы Порошенко на «четыре союза» с Европой 15:43, Политика Президент Судана обсудил с Путиным и Шойгу создание военной базы 15:37, Политика В чем кроется секрет успеха современных женщин 15:03, Subaru XV и Autonews СМИ узнали о выделении €1 млн Евросоюзом на борьбу с «пропагандой» России 14:46, Политика «Барселона» увеличила сумму отступных за Месси в три раза 14:42, Спорт В Грузии из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 19 человек 14:25, Общество В Москве мужчина со скальпелем похитил у школьника деньги и телефон 14:03, Общество
Памфилова пообещала 40 тыс. камер на участках в ходе выборов президента
Выборы президента России, 20:22
0
Памфилова пообещала 40 тыс. камер на участках в ходе выборов президента

Большинство российских избирательных участков будет оборудовано видеокамерами к выборам президента в марте 2018 года, их число может превысить 40 тыс. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова сказала на Общероссийском гражданском форуме (ОГФ), передает корреспондент РБК.

«Я прошу цифру в 40 тыс. видеокамер пока не употреблять, их может быть и больше. Мы поставили задачу, чтобы камеры стояли на участках, которые охватывают минимум 80% избирателей», — сказала она в ходе дискуссии ОГФ «Создание сети общественного наблюдения за выборами». Памфилова добавила, что «все условия по видеонаблюдению будут не хуже, чем в 2012 году».

В свою очередь​ глава экспертной группы при ЦИК Андрей Бузин отметил, что в 2012 году «впервые были использованы видеокамеры, в связи с чем прямых фальсификаций не было». «Однако в [движении] «Голос» есть запись, где ребята доставляют галочки в бюллетени по муниципальным депутатам», — добавил он.

Бузин добавил, что выступает свидетелем в Тимирязевском суде «по делу о том, как в результате фальсификации кардинально сменился состав общественного совета». По его словам, видеозапись по этому делу достать невозможно. «У нас драконовские нормы доступа к видеозаписям: Мосгоризбирком решает, дать ли вам видеозапись. Надо обеспечить общий доступ к этим видеозаписям для всех», — подчеркнул Бузин.

В конце 2016 года Элла Памфилова в разговоре с президентом Владимиром Путиным предложила продолжить практику видеонаблюдения на президентских выборах в 2018 году. Она выразила надежду на то, что глава государства поддержит «этот тренд».

Теги: выборы президента , Элла Памфилова , видеокамеры
Главное
Собянин рассказал о 15 млн «лишних» россиян Политика
Материалы по теме
Памфилова предложила Путину поставить видеокамеры на выборах президента Политика
Памфилова допустила «самодеятельность» на выборах президента в регионах Политика
Памфилова назвала «хаотичным» избирательное законодательство в России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку